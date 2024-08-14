شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2024 العديد من الأخبار الهامة منها، هبوط البلدية والمقاولون والداخلية.. وعرض قطري لأحمد عبد القادر.

فاركو يضمن البقاء بالدورى الموسم المقبل عقب التعادل مع البنك وخسارة البلدية

تمكن فريق فاركو من ضمان البقاء رسميا الموسم المقبل عقب التعادل سلبيا مع فريق البنك الأهلى، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، وهزيمة البلدية أمام الجونة 1 / 2.

الأهلي يتلقى عرضا من قطر القطرى لضم أحمد عبد القادر

تلقى النادي الأهلي عرضا من نادي قطر القطري للتعاقد مع أحمد عبد القادر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المقاولون يتعادل أمام الإسماعيلى بهدف لمثله ويتأكد هبوطه لدورى المحترفين

تعادل الإسماعيلى والمقاولون بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة الـ33 لمسابقة دورى nile ليهبط ذئاب الجبل رسميا لدورى المحترفين.

هبوط بلدية المحلة لدورى المحترفين بعد الخسارة 2-1 أمام الجونة

هبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

الأهلي يقرر توجيه الشكر لـ خالد بيبو تنفيذاً لرغبة كولر

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي توجيه الشكر لخالد بيبو مدير الكرة بالفريق تنفيذا لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

8 ملايين دولار شرط الزمالك لبيع زيزو فى الميركاتو الصيفى.. وجلسة منتظرة للتجديد

حدد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، سعر بيع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى ظل العروض التى تلقاها اللاعب.

رسمياً.. الاتحاد السكندرى يوافق على انتقال مابولولو لأهلى طرابلس الليبى

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالإجماع على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولى مابولولو إلـى نادى أهلـي طرابلس.