شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي للخماسى الحديث يهنئ مصر بذهبية الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد السعودي للخماسي برئاسة ناصر بن محمد الدغيثر نظيره المصري برئاسة المهندس شريف العريان لحصول أحمد الجندي على الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال للخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024 التي اختتمت الأحد 11 أغسطس.

وأرسل الاتحاد السعودي خطابا رسميا مهنئا رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العريان: قائلا: ببالغ الفخر والسرور نتقدم بخالص تهانينا لحصول الكابتن أحمد الجندي على ذهبية فردي الرجال للخماسي الحديث بالألعاب الاولمبية الصيفية باريس 2024. وحيث يعكس هذا الفوز الكبير والثمين جهودكم المتميزة لمسيرة الخماسي الحديث المصري على جميع المستويات. ونحن بالاتحاد السعودي للخماسي الحديث نتمنى لكم مزيدا من النجاحات ودوام التوفيق والسداد. رئيس مجلس الادارة، ناصر بن محمد الدغيثر".

وتوج أحمد الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث، بذهبية منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

واستطاع البطل المصري التتويج بالذهب عن جدارة بعد تحقيقه 1555 نقطة. وكان الجندي قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره منافسات قبل النهائي وتحطيمه الرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة.