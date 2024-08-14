كأس السوبر السعودي.. الهلال يحقق فوزا مثيرا على الأهلي ويتأهل إلى النهائي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الهلال فوزا مثيرا على الأهلي، بركلات الترجيح 4-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، ليتأهل إلى المباراة النهائية.

والتقى الأهلي والهلال، في إطار مواجهات دور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي للموسم الجديد 2024-2025.

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، فريقا الهلال والنصر بصفتهما البطل والوصيف لبطولة دوري روشن 2023-2024، وتواجدا أيضًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لنفس الموسم، لذلك تم اختيار ناديي الأهلي والتعاون اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي.

وتقدم الأهلي بهدف سجله مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا عرضية مرسلة بشكل رائع من الجزائري رياض محرز.

وفي الدقيقة 90 من زمن المباراة، نجح الهلال في إدراك هدف التعادل عن طريق مهاجمه الصربي المتألق ميتروفيتش برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الأهلي الدولي السنغالي إدوارد ميندي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء لحسم المتأهل إلى نهائي السوبر السعودي.

وتمكن الهلال من التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة النصر والتعاون.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي ضد الفائز من مواجهة النصر والتعاون، يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وسيلتقي النصر مع التعاون، مساء غد الأربعاء في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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