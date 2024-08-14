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رسميا.. اكتمال ثلاثي الهبوط من الدوري المصري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اكتمل ثلاثي الهبوط من الممتاز اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

وكان قد ضمن نادي الداخلية هبوطة إلى دوري المحترفين عقب الخسارة من الزمالك في الجولة 31 بنتيجة 2-1.

وبعد تعادل المقاولون العرب مع الإسماعيلي 1-1، وفوز الجونة على بلدية المحلة 2-1، تأكد هبوط الثنائي لدوري المحترفين.

ترتيب آخر 5 مراكز بالدوري المصري الممتاز بعد مرور 33 جولة

14. الإسماعيلي - 33 نقطة

15. فاركو - 32 نقطة

16. بلدية المحلة - 27 نقطة

17. المقاولون العرب - 26 نقطة

18.الداخلية - 19 نقطة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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