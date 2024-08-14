دوري مصري ومنافسات اوربية.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:
يقام اليوم الأربعاء 14 أغسطس عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة أهمهم لقاء نهائي كأس السوبر الأوربي بين ريال مدريد و أتالانتا.
نعرض لكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة
الدوري المصري :
ـ الزمالك ضد طلائع الجيش الساعة 5:30 مساءً على اون تايم سبورت 2
ـ المصري ضد زد الساعة 5:30 مساءً على اون تايم سبورت 1
ـ إنبي ضد الأهلي الساعة 9 مساءً على اون تايم سبورت 1
ـ بيراميدز ضد الداخلية الساعة 9 مساءً على اون تايم سبورت 2
كأس السوبر الأوروبي:
ـ ريال مدريد ضد أتالانتا الساعة 10 مساءً على بي ان سبورت Hd1
كأس السوبر السعودي :
ـ التعاون ضد النصر الساعة 7:15 مساءً على ssc sport