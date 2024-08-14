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دوري مصري ومنافسات اوربية.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم الأربعاء 14 أغسطس عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة أهمهم لقاء نهائي كأس السوبر الأوربي بين و أتالانتا.

نعرض لكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

:

ـ الزمالك ضد طلائع الجيش الساعة 5:30 مساءً على اون تايم سبورت 2

ـ المصري ضد زد الساعة 5:30 مساءً على اون تايم سبورت 1

ـ إنبي ضد الأهلي الساعة 9 مساءً على اون تايم سبورت 1

ـ بيراميدز ضد الداخلية الساعة 9 مساءً على اون تايم سبورت 2

كأس السوبر الأوروبي:

ـ ريال مدريد ضد أتالانتا الساعة 10 مساءً على بي ان سبورت Hd1

كأس السوبر السعودي :

ـ التعاون ضد النصر الساعة 7:15 مساءً على ssc sport

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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