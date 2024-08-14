ملف رياضة الخليج 365.. سقوط ماجد هاني.. حقيقة ترافع مرتضى منصور عن أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، أبرزها حقيقة ترافع مرتضى منصور عن أحمد فتوح وسقوط ماجد هاني في مباراة بلدية المحلة والجونة.

ونستعرض لكم أبرز الأخبار التي نشرت أمس:

"بلع لسانه".. شاهد لحظة سقوط ماجد هاني في مباراة بلدية المحلة

شهدت مباراة بلدية المحلة والجونة سقوط مروع مفاجئ للاعب البلدية على أرض الملعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سقوط مفاجئ لماجد هاني في مباراة بلدية المحلة والجونة

شهدت مباراة بلدية المحلة والجونة سقوط مفاجئ للاعب البلدية على أرض الملعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من النني بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي

تحدث المحترف المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال السابق، للمرة الأولى، عقب انضمامه إلى نادي الجزيرة الإماراتي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الاتحاد قرأ الايميل غلط".. فريدة عثمان تروي قصة غيابها عن أولمبياد باريس

أوضحت السباحة المصرية، فريدة عثمان، سبب عدم مشاركتها في منافسات أولمبياد باريس، عبر مقطع فيديو على حسابها الشخصي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طلب تعجيزي من لبيب وحضور اللاعب.. الخليج 365 يكشف أسباب انسحاب نيوم من صفقة زيزو

انسحب نادي نيوم السعودي من صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مرتضى منصور يكشف حقيقة تطوعه للترافع عن فتوح: "محامي ممدوح عباس حبسه"

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حقيقة تطوعه للترافع عن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، بعد حبسه احتياطيا 4 أيام، بتهم القيادة تحت تأثر مخدر ودهس أحد المواطنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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