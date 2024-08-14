ستوري نجوم كرة القدم.. شوبير ووالده.. كوكا في فرنسا.. وأناقة عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع متابعيهم.

ونعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر مصطفى شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة له مع والده ووالدته أثناء قضاء العطلة الصيفية.

واستعرض المحترف المصري، عمرو وردة، أناقته عن طريق نشر صورة عبر منصة "إنستجرام".

ونشر لاعب النادي الأهلي، كوكا، صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" أثناء وجوده في فرنسا.

وشارك محمد هاني متابعيه صورته على الشاطئ أثناء قضاء العطلة الصيفية.

ونشر المحترف المصري، محمد شريف، صورة له داخل سيارته الخاصة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

واستعرض محمود حسن تريزيجيه تدريباته مع فريق طرابزون على ستوري الإنستجرام.

ونشر لاعب مانشستر سيتي الجديد، سافينيو، صورة له أثناء تدريباته داخل صالة الجيم.