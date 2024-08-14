"يريد أذيتي".. أول تعليق من الشحات على لقطته مع الشيبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي، عن طرد المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما بالدوري المصري.

وقال الشحات في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "لم أكن متوقع أن لا يبدأ الشيبي مباراة الدور الأول، وكنت أركز في الملعب وتحقيق الفوز لفريقي، والمعد النفسي تحدث معي قبل مباراة بيراميدز بسبب مشكلة الشيبي، والموضوع بالنسبة لي كان انتهى ولا أركز فيه".

وأضاف: "تدخل الشيبي عليّ في المباراة الثانية كان مؤذي وقلت للاعبين هذا الأمر وأنه يريد أذيتي وأنه لا يلعب على الكرة".

وأتم تصريحاته: "وقلت للشيبي "مش عشان بينا مشكلة أنك تعوز تبطلني كرة"، ولا أعرف رده، لا أعلم نية الشيبي عندما كان يرغب في العودة لي".

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الثاني من الدوري المصري، طرد الشيبي بعد تدخله على حسين الشحات.

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