شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات إعداد فرق القطاع بناشئى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم صلاح، مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بفترة الإعداد لفرق القطاع استعداداً للموسم الجديد.

وقال مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين إن الأمور تسير بشكل ممتاز، من خلال أداء جميع الفرق التدريبات بشكل يومي على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وأشار إبراهيم صلاح إلى أن التدريبات تسير وفقاً لبرنامج خاص تم وضعه لجميع الفرق قبل انطلاق فترة الإعداد، سواء من الناحية البدنية والتأهيلية من خلال الاستعانة بمخططين أحمال وإعداد بدني على قدر كبير من الخبرة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي الفني والخططي تم إعداده من خلال بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم والمدير الفني للقطاعات، بالإضافة إليه وحازم إمام مساعد المدير الفني للقطاع، بجانب الأجهزة الفنية مع الاستعانة بمحللين أداء لأول مرة هذا الموسم، كذلك تم إعداد برنامج لحراس المرمى من خلال عماد المندوه المدير الفني للحراس.

وأكد إبراهيم صلاح أن هناك متابعة وتواجد مستمر من بدر حامد، بالإضافة إليه وحازم إمام وعماد المندوه وكافة المسؤولين بالقطاع لفترة الإعداد لجميع الفرق، بجانب التنسيق المستمر والاجتماعات الدوريه مع الأجهزة الفنية للتشاور في كافة التفاصيل والأمور من أجل الاستفادة بالشكل الأمثل للتجهيز للموسم الجديد.

واختتم مساعد المدير الفني للقطاع، مؤكداً أن الجميع يعمل داخل قطاع الناشئين من أجل هدف أساسي هو إخراج عناصر مميزة تخدم نادي الزمالك في المستقبل القريب، خاصة وأن القطاع يمتلك لاعبين بإمكانيات فنية ممتازة.