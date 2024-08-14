شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين سامى قمصان وكهربا قبل مواجهة الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

حرص سامى قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع مهاجمه محمود عبد المنعم كهربا قبل مواجهة إنبى في الدوري.

وأشاد قمصان بالأداء الفني الذى قدمه كهربا في مباراة زد إف سى الأخيرة، التي فاز بها المارد الأحمر بعد تسجيله هدفاً بجانب فوزه بجائزة رجل المباراة.

وطالب سامى قمصان، كهربا بمواصلة التألق في مباريات الأهلى المقبلة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية بعيداً عن الضغوط التي كان يعانى منها اللاعب طوال الفترة الماضية.

ويواجه الأهلى نظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي ، وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها لقب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.