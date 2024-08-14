شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ماجد هانى يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهند، شقيق ماجد هانى لاعب بلدية المحلة تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه للإغماء المفاجئ في مباراة الجونة وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأكد مهند هانى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شقيقه استفاق من حالة الإغماء وحالته مطمئنة، موضحاً أنه سيخضع لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لمعرفة سبب الهبوط الذى تعرض له اللاعب في المباراة.

وهبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

سجل المدغشقرى "أرنو راندريانانتيناينا" هدف الجونة في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد أشرف للبلدية في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أرنو راندريانانتيناينا الهدف الثانى للفريق الساحلى فى الدقيقة "9+ 90".

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 63.

فيما يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.