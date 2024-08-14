شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مدربين صمدوا فى وجه التغيير هذا الموسم بدورى nile.. كولر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب قطار دورى nile من محطته الأخيرة، حيث تتبقى فقط جولتان مع بعض المؤجلات لإسدال الستار على المسابقة التى صمد خلالها 7 مدربين من بداية الموسم حتى الآن فى وجه التغيير الذى طال العديد من المدربين.

ونجح 7 مدربين فى الحفاظ على مواقعهم فى القيادة الفنية لـ7 أندية حتى الآن بعد تقديم مستويات جيدة مع أندية، بينما فضلت الأندية الأخرى الاستقرار وعدم التغيير. ونستعرض الـ7 مدربين صمدوا فى وجه التغيير فى التقرير التالى..

مارسيل كولر

أول هؤلاء المدربين هو السويسرى مارسيل كولر مدرب النادى الأهلى، الذى قاد الفريق للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الاحتفاظ بلقب الدورى هذا الموسم وتقديم مستويات مميزة مع الأحمر والذى يسعى للاحتفاظ بالمدرب لأكثر وقت ممكن.

ثانى المدربين هو أيمن الرمادى مدرب نادى سيراميكا، الذى نجح فى تحقيق لقب كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالى والتأهل لكأس السوبر المحلى للموسم الثانى أيضا، كما قاد الفريق لتقديم مستويات مميزة وإنهاء الموسم فى مركز متقدم حال الفوز فى آخر جولتين.

ثالث المدربين هو على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى، الذى قاد الفريق للتأهل إلى الكونفدرالية فى الموسم المقبل، كما يزاحم حاليا على اقتحام المربع الذهبى فى الجولتين المقبلتين، كما ينافس على بطولة كأس مصر.

رابع المدربين هو أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، الذى نجح فى إعادة سموحة للمراكز المتقدمة بعدما شهد الموسم الماضى مستويات غير جيدة للموج الأزرق، كما أنه استطاع تكوين فريق قوى لسموحة وإنهاء الدورى بشكل مميز.

خامس المدربين هو عبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش، الذى أنقذ الفريق من الهبوط الموسم الماضى، كما نجح فى الاحتفاظ بالفريق هذا الموسم بعيدا عن مراكز الهبوط، كما قاد الفريق لنهائى كأس رابطة الأندية التى خسرها لصالح سيراميكا.

سادس المدربين، هو علاء عبد العال مدرب الجونة الذى قاد الفريق منذ صعوده واستطاع تحقيق نتائج جيدة وحافظ على تواجد الفريق حتى الآن فى الدورى وعدم هبوطه ويحتاج نقطة واحدة فقط من مباراتين لتأكيد البقاء.