شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه لبنان فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم منتخب كرة السلة للشباب تحت 18 سنة، مع نظيره لبنان في إطار مباريات البطولة العربية للشباب تحت 18 سنة، والتي تقام على صالة استاد القاهرة في الفترة من 12 إلى 17 أغسطس الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة 3 دول فقط هى مصر ولبنان والأردن، نظراً لضيق الوقت لاستعداد المنتخبات لمشاركتهم في بطولتي آسيا وأفريقيا للشباب، وسيتم إقامة البطولة بنظام دوري من دورين يفوز بها الفريق الحاصل على أكثر نقاط بالمباريات الدور الأول والثاني وفقاً للاتحاد الدولي لكرة السلة.

وكان المنتخب الوطني لكرة السلة التقى مع الأردن في المباراة الأولى أول أمس الأثنين، وفاز بنتيجة 70- 49 ، على أن تتحدد المواجهات النهائية بعد مباراة اليوم.