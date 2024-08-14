شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة يكشف سبب سقوط ماجد هانى فى مواجهة الجونة وتطور حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الشامى، رئيس نادي بلدية المحلة، أن ماجد هاني لاعب الفريق يتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة، بعدما تعرض لحالة إغماء وفقدان للوعي خلال مواجهة الجونة.

وأضاف الشامي خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" عبر شاشة "أون سبورت 2" مع الإعلامي محمد الليثي، أن اللاعب لم يبتلع لسانه، بل فقد وعيه، مشيرا إلى أنه متواجد برفقته حالياً في أحد المستشفيات التي تم نقله إليها فورا، موضحا أن اللاعب استعاد وعيه خلال نقله فى سيارة الإسعاف.

وهبط فريق بلدية المحلة إلى دورى المحترفين بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

سجل المدغشقرى "أرنو راندريانانتيناينا" هدف الجونة في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل محمد أشرف للبلدية في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أرنو راندريانانتيناينا الهدف الثانى للفريق الساحلى فى الدقيقة "9+ 90".

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 18 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو بلدية المحلة 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 63.

فيما يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.