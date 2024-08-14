شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: مؤمن سليمان مرشح لقيادة الفريق وبيع مابولولو بإجماع المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن الموافقة على بيع الأنجولى مابولولو إلـى نادى أهلـي طرابلس، جاء بإجماع جميع أعضاء مجلس إدارة زعيم الثغر.

وقال عضو الاتحاد السكندري فى تصريحات لبرنامج "الهدف" عبر شاشة "أون سبورت" مع الإعلامي محمد الليثي، إن بيع مابولولو جاء من أجل تحقيق الاستفادة للنادي وكذلك اللاعب، مؤكدا أنه لم يعلن عن القيمة المادية لرحيل اللاعب، مشدداً على الوصل لرقم ارتضاه المجلس، وخطتنا أننا نبدأ التجهيز للموسم الجديد مبكرا.

وعن تولى مؤمن سليمان قيادة الاتحاد السكندري بالموسم المقبل، أكد عضو مجلس الإدارة إنه من ضمن المرشحين، خاصة أنه اسم كبير، لكن هناك خيارات عديدة أمامنا وسنحسم القرار خلال الأيام المقبلة.