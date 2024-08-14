شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في الجولة 33 بدوري NILE والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، بـ 4 مواجهات مثيرة، حيث، يستضيف الزمالك طلائع الجيش، و يحل فريق زد ضيفاً ثقيلاً على النادي المصري، بينما يصطدم فريق الداخلية الهابط مؤخراً إلى دوري المحترفين بنظيره فريق بيراميدز، ويلتقي الأهلي مع إنبي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

في تمام الخامسة والنصف مساءً، يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على نادي الزمالك، في اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة المصري وزد

مع دقات الخامسة والنصف مساءً، يحل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفاً ثقيلاً على النادي المصري بقيادة علي ماهر، في مباراة لا تخلوا من المتعة والإثارة على ستاد برج العرب، في إطار رغبة الفريقين في تحسين مركزيهما بجدول ترتيب الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية

يستضيف ستاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً، مباراة بيراميدز والداخلية، وذلك بعدما حسم الفريقان مصيرهما في جدول الترتيب، حيث سيطر بيراميدز على المركز الثاني، فيما تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري المحترفين.

وتعتبر مباراة اليوم بمثابة نزهة لفريق بيراميدز بالدوري، خاصة وأنها الأخيرة للسماوي في هذا الموسم، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

يحل النادي الأهلي ضيفاً في التاسعة مساءً على نظيره إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم بالجولة 33 من الدوري في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.