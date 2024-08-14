رسميا.. تعرف على الأندية الهابطة للقسم الثاني والصاعدة للدورى المصري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

تحددت الأندية الثلاثة الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية أ (دوري المحترفين)، رسميا من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023 - 2024.

وكان فريق الداخلية هو أول الأندية التي هبطت بشكل رسمي من الدوري المصري، بعد خسارته أمام الزمالك في الجولة الـ 31.

ويحتل الداخلية المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة من 32 مباراة، يتبقي لها مباراتين أمام بيراميدز والبنك الأهلي.

وكان فريق الداخلية قد حقق 3 انتصارات فقط وخسر في 19 مواجهة وتعادل في 10 مباريات.

كما صاحب نادي الداخلية، فريق بلدية المحلة، بعد هزيمته مساء الثلاثاء أمام الجونة بنتيجة 2-1، ليبقى عند النقطة 27 محتلًا المركز 16 في ترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم، قبل الجولة الختامية.

وسيتبقي لفريق بلدية المحلة مباراة الجولة الأخيرة التي ستكون أمام الزمالك، حقق فريق البلدية 7 انتصارات وتعادل في 6 وخسر في 20 مواجهة.

أما الفريق الثالث الهابط إلى دور المحترفين من الدوري الممتاز، هو نادي المقاولون العرب، وذلك بعد تعادله مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الجولة الـ 33 التي أقيمت الثلاثاء.

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 26 نقطة، فاز 5 وتعادل في 11 وهُزم في 17 لقاء، سيلعب مباراة الجولة الختامية هذا الموسم أمام الجونة

ومن المقرر أن تنتهي مسابقة الدوري المصري يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أغسطس، بمباريات الجولة الـ 34 من عمر المسابقة.

الأندية الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023-2024

1- الداخلية.

2- المقاولون العرب.

3- بلدية المحلة.

يشار إلى أن أندية بتروجيت وحرس الحدود وغزل المحلة كانت قد تأهلت من دوري القسم الثاني إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد حقق لقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه، حيث حسم اللقب قبل 3 جولات من نهاية المسابقة بشكل كامل.