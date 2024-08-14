تطورات انتقال زيزو إلى نيوم

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات في انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نيوم السعودي في الفترة الحالية.

وقال أمير هشام خلال برنامجه 90 دقيقة على قناة النهار: “رئيس نادي الزمالك حسين لبيب رفض عرض نادي نيوم بالرحيل مقابل 5 ملايين بالتقسيط وطلب 8 ملايين دولار”.

وتابع:”والوسيط حاول إقناعه حتى لا يرحل اللاعب بسعر مخفض يصل إلى 2 مليون دولار فقط في يناير المقبل بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل”.

اقرأ أيضًا: بسبب حادث العلمين.. تجديد حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوما

وواصل: “والد زيزو أكد أن نجله لديه رغبة في الرحيل ولكن من خلال النادي ولكن هناك شروط مادية محددة للتجديد وليس الحصول على 10 مليون جنيه كما تردد”.

واختتم:” ولكن حسين لبيب تمسك بموقفه ورفض إتمام الصفقة بقيمة 5 مليون دولار حتى الآن”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.