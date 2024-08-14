موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالاتنا في نهائي السوبر الأوروبي

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتالانتا ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي وذلك في اللقاء المرتقب بين بطل دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي 2023-2024.

وكان نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي قد توّج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

بينما حصل أتالانتا بقيادة جيان جاسبريني على لقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن.

أقرأ أيضًا.. ضربة قوية لـ ريال مدريد قبل مواجهة أتلانتا في السوبر الأوروبي

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في نهائي السوبر الأوروبي.

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتالاتنا اليوم الأربعاء 14/8/2024 في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لحقوق البث الفضائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قائمة ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، خيسوس فاييخو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكام ودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز.