ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الثلاثاء

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2023-2024 بعد انتهاء مباريات الثلاثاء في الجولة 33.

وشهد اليوم إقامة 3 لقاءات ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الجونة الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب إيجابيًا بهدف، كما تعادل البنك الاهلي مع نظيره فاركو سلبيًا دون أهداف.

وكان النادي الاهلي قد نجح في حسم لقب الدوري المصري الممتاز حيث يتواجد في صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الاهلي: 84 نقطة

2- بيراميدز: 76 نقطة

3- الزمالك: 55 نقطة

4- المصري: 52 نقطة

5- مودرن سبورت: 51 نقطة

6- سموحة: 51 نقطة

7- زد: 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة

9- إنبي: 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري: 41 نقطة

11- طلائع الجيش: 39 نقطة

12- البنك الأهلي: 35 نقطة

13- الجونة: 36 نقطة

14- الإسماعيلي: 33 نقطة

15- فاركو: 32 نقطة

16- بلدية المحلة: 27 نقطة

17- المقاولون العرب: 26 نقطة – هبط رسميا.

18- الداخلية: 19 نقطة – هبط رسميا.