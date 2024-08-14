الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون العرب في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أمام نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم اللقاء الذي جمع بين الإسماعيلي والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف، في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الإسماعيلي ونظيره المقاولون العرب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح التهديف محمد سالم في الدقيقة 73 من صناعة جواكيم أوجيرا لصالح المقاولون العرب.

فيما أحرز عبدالرحمن مجدي هدف التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 82 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 33 نقطة محتلًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 26 نقطة محتلًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.