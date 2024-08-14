حسم انتقال نجم الاهلي إلى الدوري القطري

أكد الإعلامي أمير هشام أنه تم حسم اتفاق أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من أجل انضمامه إلى الدوري القطري.

وأوضح هشام أن أحمد عبدالقادر لاعب النادي الاهلي أتم اتفاقه مع فريق قطر القطري من أجل الرحيل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار هشام في تصريحات تليفزيونية خلال برنامجه على قناة النهار: “النادي القطري توصل لاتفاق مع النادي الاهلي، لضم عبدالقادر لشراء عقده بشكل نهائي ولن يكون رحيله على سبيل الإعارة”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد إنبي مساء اليوم الأربعاء، وتنطلق صافرة انطلاق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الاهلي حسم الدوري بشكل رسمي هذا الموسم.