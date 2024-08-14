حسين الشحات: "فتحت بيتي للشيبي.. ومنمتش لمدة 10 أيام بعد الموقف"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أزمته الشهيرة مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال الشحات في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "لم أنم لمدة 10 أيام بعد الموقف الذي حدث بيني وبين الشيبي، وكنت ألوم نفسي وحزين للغاية، لأن هذا الأمر ليس طبيعي ولا يصدر مني، واعتذرت له أكثر من مرة، وأكيد هو متأثر نفسياً، وأعتذر له مجددا على المستوى النفسي له ولأهله".

وأضاف: "لم أتوقع وصول الأزمة بيني وبين الشيبي إلى المحاكم، وكل شخص حر وتعلمت بالتأكيد من هذا الأمر، هناك أشخاص كثر تدخلوا لحل الأمر ورضا سليم من ضمن هؤلاء الأشخاص وفتحت بيتي للشيبي، ولكن لم يحدث هذا الأمر".

وأتم تصريحاته: "لم أتأثر بمشكلة الشيبي، والأهلي غرمني نصف مليون جنيه بعد مشكلة الشيبي ولم أستطع التحدث لأنني أعلم أنني اخطأت، وسيد عبدالحفيظ هو من أبلغني بالأمر وأنه صدر من محمود الخطيب".

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