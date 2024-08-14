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رسميا.. مودرن سبورت يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
عقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة عدة ملفات وتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
وقال بيان مودرن سبورت، إن المجلس ناقش التطورات الخاصة بالموسم الجديد وخطط النادي للفترة المقبلة.
وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد كالآتي:
- وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة
- طوسون دعبس نائب رئيس مجلس الإدارة
- أحمد عبد الجواد أمين الصندوق
- أيمن منصور عضو مجلس إدارة
- محمد شبانة عضو مجلس إدارة
- إسلام صادق عضو مجلس إدارة
- كابتن سمير عثمان عضو مجلس إدارة
- ماهر جنينة عضو تحت السن
- محمد فتحي عضو تحت السن

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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