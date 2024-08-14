شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في اطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك و الطلائع

يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

ترتيب الزمالك و الجيش في الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

نتيجة اخر مباراة للزمالك و الطلائع في الدورى

وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من بيراميدز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة.