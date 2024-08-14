شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى والهدافين قبل ختام مباريات الجولة 33 للدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، بمواجهتين مثيرتين، حيث يحل فريق زد ضيفاً ثقيلاً على النادي المصري، بينما يصطدم فريق الداخلية الهابط مؤخراً إلى دوري المحترفين بنظيره فريق بيراميدز.

وحافظ الأهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

مواعيد مباريات الجولة الـ"33" للدوري المصري

الأربعاء

الزمالك & طلائع الجيش..5.30 مساء

المصري البورسعيدى & زد اف سى..5.30 مساء

انبى & الاهلى.. 9 مساء

بيراميدز & الداخلية..9 مساء

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:

الاهلى 84 نقطة من 32 مباراة

بيراميدز 76 نقطة من 33 مباراة

الزمالك 55 نقطة من 32 مباراة

المصري 52 نقطة من 32 مباراة

هدافى الدوري المصري

1_ وسام أبو على ، الاهلى، 18 هدف

2_ مايلى ، بيراميدز ، 17 هدف

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدف

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدف

5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدف

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.