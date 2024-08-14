شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى أمام إنبى اليوم الأربعاء 14- 8 – 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء لمواجهة نظيره إنبى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء لمواجهة نظيره انبى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، في المباراة التي تعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الأحمر بعد حسم لقب الدوري المصري رقم 44 في تاريخه.

وعكف سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للأهلي على تحضير اللاعبين الشباب وتجهيزهم فنيا وبدنيا للمشاركة في المباريات المتبقية من عمر الدوري، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة زد الماضية، لتفادي تكرارها في مباراة إنبي الليلة وأمام مودرن سبورت في الجولة الأخيرة من عمر الدوري.

موعد مباراة الأهلى أمام انبى فى الدوري يواجه الأهلىنظيره إنبى في التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. ترتيب الأهلى وإنبى في الدوري ترتيب الأهلى وإنبى في الدوري يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 73 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وانبى الدوري

فاز الاهلى على زد اف سى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر انبى برباعية مقابل هدفين من الزمالك في أخر ظهور بالمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وانبى فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وانبى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي ، وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها لقب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.