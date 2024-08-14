بعد تصريحات عمر عصر.. الاتحاد المصري لتنس الطاولة يصدر بيانا ناريا للرد على اللاعب: مغالطات وأكاذيب

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، هجوما ناريا على اللاعب عمر عصر، بسبب تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا بأحد البرامج التليفزيونية، والتي اعتبرها الاتحاد بمثابة "مغالطات وأكاذيب".

وقال الاتحاد المصري لتنس الطاولة في بيانه رسمي، نشره مساء الثلاثاء، إنه "فوجئ الاتحاد المصري لتنس الطاولة بمداخلة تليفزيونية من اللاعب عمر عصر، وقد ورد في مداخلة اللاعب مغالطات وأكاذيب."

واضاف البيان: "أولا: ذكر اللاعب أنه تم صرف مبلغ مالي تحت حساب معسكر في ألمانيا ولم يكن هناك معسكرًا وأن الاتحاد لقد استولى بدون وجه حق على المال المخصص لإقامة هذا المعسكر.

الرد: حقيقة الأمر أن هذا المعسكر لم يتم إقامته وتم إلغاؤه وعمل معسكر إعداد بديل ولم يتم سداد أي أموال لهذا المعسكر الملغي ولدينا المستندات المؤيدة لذلك.

ثانيًا: ذكر اللاعب أنه لم يتم صرف أي مبالغ له شخصيًا من يناير 2024 وحتى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

الرد: نوضح أن اللاعب قد حصل على مبلغ 1000 دولار شهريا من الاتحاد من شهر يناير 2023 حتى شهر يوليو 2024 بإجمالي 19000 دولار، وذلك بخلاف مبلغ مليون جنيه أخرى حصل عليها من رعاة قامت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد بتوفيرها له وقد تسلمها كاملة، وفي إطار خطة الإعداد للاعب عمر عصر قام الاتحاد المصري التنس الطاولة بإشراكه في 13 بطولة ومعسكر خارجي ضمن خطة إعداد دورة الألعاب الأولمبية باريس والمعتمدة 2024.

ثالثا: ذكر اللاعب أن مدرب المنتخب هو شقيق رئيس الاتحاد.

الرد: توضح أن الكابتن ماجد عاشور المدير الفني حاصل على أعلى الدورات التدريبية وقد تم تعيينه مديرًا فنيًا قبل تولي معتز عاشور رئاسة الاتحاد وقد قام مجلس إدارة الاتحاد بتجديد التعاقد معه وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة مع العلم أن الكابتن ماجد عاشور قد حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ اللعبة آخرها العلامة الكاملة للمشاركة في آخر دورتين للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 - باريس 2024.

رابعا: ذكر اللاعب في مداخلته أن ابن المدرب هو من يقوم بإرسال الإيميلات والمسؤول عن المراسلات.

الرد: ما ذكره اللاعب غير صحيح بالمرة حيث أن ابن المدرب ليس له أي صفة أو صلة نهائيًا بالاتحاد المصري لتنس الطاولة من قريب أو بعيد وأن الذي يتابع البريد الإلكتروني وكافة المراسلات الخارجية موظف بالاتحاد يجيد اللغة الإنجليزية.

ونود أن نوضح أنه في إطار توفير كافة السبل لإعداد للاعب وافق الاتحاد على طلبه بتحمل مصروفات المعد البدني الخاص به نيجيري الجنسية والمدرب الصيني الخاص به في العديد من مشاركاته من تذاكر طيران أو القامة أو خلافه.

وفى النهاية نوضح أن تصريحات اللاعب مليئة بالمغالطات والأكاذيب التي تسيء لإدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وهي مرفوضة جملةً وتفصيلًا وستكون مجال تحقيق أمام الجهات المختصة.

وهذا الأمر ليس بجديد على اللاعب فقد سبق وأن تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لسوء السلوك مع أحد مسئولي الاتحاد الدولي، وفي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في إسبانيا قام بتصرف مشين في حق مصر ترتب عليه ترحيله وعدم استكمال البطولة والتحقيق معه بمعرفة اللجنة الأولمبية المصرية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة، ونتيجة لذلك تم إيقافه لمدة عام، وفيما بعد قدم اللاعب اعتذارًا فقبله الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية حرصًا على مستقبله الرياضي، هذا وقد تم تقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وزارة الشباب والرياضة.

وينوه رئيس الاتحاد بأنه لم يدل بأية تصريحات أو أحاديث صحفية أو تليفزيونية وأن ما ذكره أحد المواقع عن لسانه غير صحيح بالمرة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، ويهيب الاتحاد المصري لتنس الطاولة كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل النشر."