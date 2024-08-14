الامارات | شباب الأهلي يودع «أبطال آسيا للنخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت رأسية الدولي التونسي فرجاني ساسي فريقه الغرافة القطري الفوز على ضيفه شباب الأهلي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد «البيت»، لحساب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، ليحسم الغرافة بطاقة التأهل إلى دوري المجموعات من البطولة التي تقام بالنظام الجديد للمرة الأولى هذا الموسم.

فيما سيشارك شباب الأهلي في بطولة «دوري أبطال آسيا 2» وفقاً للنظام الجديد.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين إلا أنه سرعان ما تمكن الغرافة من مباغتة دفاعات شباب الأهلي في الدقيقة الخامسة بعد كرة عرضية ارتقى إليها الإسباني خوسيلو مسدداً كرة رأسية، لكنها ارتطمت بالعارضة لترتد نحو الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي سددها بقوة، لينجح في إبعادها حارس شباب الأهلي حسن حمزة قبل أن تصل مجدداً إلى خوسيلو الذي سددها داخل الشباك، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

وعاود حسن حمزة التألق مجدداً في الدقيقة 12 بالتصدي لتسديدة قوية من اللاعب الأوروغوياني فابريسيو دياز من على حدود منطقة الجزاء.

وواصل شباب الأهلي انتشاره واستحواذه على الكرة لكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الغرافة، باستثناء رأسية برونو التي تصدى لها حارس الغرافة خليفة أبوبكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة 50 نجاح الغرافة في افتتاح التسجيل من كرة عرضية ارتقى إليها فرجاني ساسي وسددها برأسه على يسار الحارس حسن حمزة، معلناً عن الهدف الأول للغرافة.

وحاول شباب الأهلي العودة سريعاً مع تسديدة خطرة لبرونو من حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح الحارس خليفة أبوبكر، لتستمر خطورة شباب الأهلي ويهدر البديل سردار أزمون فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 58 بعد تسديدات عدة تألق في التصدي لها حارس الغرافة.

واصطدم لاعبو شباب الأهلي بدفاعات صلبة للمنافس رغم المحاولات الخطرة من يحيى الغساني وبالا وسردار، لينجح الغرافة في الدفاع عن هدفه الوحيد وإنهاء المباراة لصالحه بهدف دون رد.