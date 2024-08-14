الامارات | حقبة مبابي في ريال مدريد تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث النجم الفرنسي كيليان مبابي، عن تسجيل انطلاقة قوية بقميص ريال مدريد الإسباني، عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى بمواجهة أتلانتا الإيطالي، اليوم، في الكأس السوبر الأوروبية بكرة القدم في وارسو.

ويطمح النادي الملكي، الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 القياسية في يونيو الماضي، إلى أن يصبح أول فريق يتوّج بالسوبر القاري للمرة السادسة. ويتشارك ريال الرقم القياسي الحالي بخمسة ألقاب مع مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي.

ويدخل نادي العاصمة مواجهة السوبر بعد موسم استثنائي، حيث لم يخسر فيه أي من مبارياته الـ26 الأخيرة (17 فوزاً و9 تعادلات)، وعزّز ترسانته بانضمام النجم الغنيّ عن التعريف مبابي القادم من باريس سان جرمان الفرنسي.

وستكون الأنظار شاخصة إلى مبابي الذي انضم أخيراً إلى النادي الذي يعشقه منذ طفولته، والذي ارتبط اسمه به لسنوات عدّة، دون أن يتحقق هدف انتقاله حتى الصيف الحالي.

ويعود مبابي من مشاركة مخيّبة للآمال في كأس أوروبا للمنتخبات، حيث خرج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي على يد إسبانيا المتوجة باللقب، في حين لم يتمكن بطل كأس العالم 2018، مبابي، من تسجيل سوى هدف وحيد في البطولة القارية من ركلة جزاء في دور المجموعات في مرمى بولندا.

ووقّع مبابي المنتقل إلى ريال ضمن صفقة انتقالٍ حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، عقداً لخمسة مواسم.

وبات ريال يتسلح بترسانة هجومية متكاملة، على رأسها مبابي والبرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو، وخلفهم الإنجليزي المتألق جود بيلينغهام.

وقال أنشيلوتي عن انضمام مبابي الذي يطمح لتحقيق لقبه الأول مع الفريق من مباراته الرسمية الأولى «سيجلب كيليان جودته، بالإضافة إلى صفائه وسلوكه وتفانيه. سيتعين عليه التكيف مع هذا الفريق، مثل أي شخص آخر. نحن سعداء جداً بوجود مبابي هنا، لأنه يتمتع بصفات رائعة، وأنا متأكد من ذلك».

ولاشك في أنّ الريال سيكون الفريق الأوفر حظاً للخروج منتصراً، لكن سيتعين عليه الحذر أمام أتلانتا بقيادة مدربه جانبييرو غاسبيريني الذي تمكن من وضع حدٍّ للسلسلة التاريخية والقياسية لباير ليفركوزن الألماني، من دون هزيمة عندما فاز عليه في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» 3-صفر، في 22 مايو الماضي. كما أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثالث.