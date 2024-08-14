الامارات | «أبوظبي للرياضات المائية» يختتم معسكره في كازان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن فريق النادي أنهى معسكره التدريبي الخارجي بمدينة كازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية الذي أُقيم خلال الفترة من 28 يوليو إلى 12 أغسطس الجاري، والذي يأتي ضمن خطة النادي لتطوير سباحيه.

وقال الهوتي في تصريحات صحافية، «ارتكز المعسكر على عدد من المحاور المهمة، بدءاً من اكتساب السباحين لمهارات جديدة ترفع من مستوى خبرتهم الرياضية، مروراً بالتعرف إلى العديد من المدارس الجديدة في عالم الرياضات المائية».

وضم الفريق، عبدالله نصيب المنهالي إدارياً للبعثة، والمدربين عبدالله سبيت الكعبي ومحمد علي الكسراوي. وأكد الهوتي أن فريق النادي شارك في بطولة السباحة الودية مع فريق المدرسة الرياضية الروسية «اكواتيكا» المنظم للبطولة، التي أُقيمت بالتعاون مع معهد كازان الدولي، كما تم إجراء الفحوص الطبية الدورية للسباحين خلال المعسكر التدريبي، لضمان صحة السباحين، والتأكد من استعدادهم الكامل للمراحل القادمة.

واختتم الهوتي حديثه بالقول، «ضمن الاستراتيجية الفنية للنادي في نشر الثقافة الرياضية في الإمارات، تشارك ثلاثة فرق من النادي وللمرة الأولى في بطولة آسيا الثامنة للهوكي تحت الماء في سنغافورة، وذلك ضمن ثلاث فئات مختلفة للشباب والرجال والأساتذة».