شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والطلائع فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز.

ترتيب الزمالك و الجيش في الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

نتيجة آخر مباراة للزمالك و الطلائع في الدورى

وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد بآخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من بيراميدز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك و الطلائع

يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالمباراة التي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و الطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

غيابات الزمالك امام الطلائع فى مباراة الليلة

ويغيب عن الزمالك عمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر ماهر خماسي الزمالك للحصول على راحة من المباريات في ظل الإجهاد الذي يعاني منه الخماسي بسبب ضغط المباريات.

كما يغيب من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، بالاضافة إلى أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الفريق بسبب الحادث الذى تعرض له فتوح وأدى لدهس شخص على طريق الساحل ولاقى حتفه.