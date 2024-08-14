شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت، إلى التدريبات استعداداً للمباراة المقبلة التي تجمعه بالنادي الأهلي في ختام مسابقة الدوري.

ويلتقي مودرن سبورت مع الأهلي في السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، خلال المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي ومودرن سبورت في الدوري، قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن سبورت المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

وتعادل مودرن سبورت في مباراته الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة، بهدف لكل فريق.