شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام إنبى اليوم الأربعاء 14- 8 – 2024 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع إنبى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري ، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ ترتيب الاهلى وانبى في الدوري

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 73 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

2_نتيجة أخر ظهور للأهلى وانبى الدوري

فاز الاهلى على زد اف سى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر انبى برباعية مقابل هدفين من الزمالك في أخر ظهور بالمسابقة.

3- الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 5.60 مليون يورو.

4_تاريخ مواجهات الأهلى وانبى

التقى الأهلى وإنبى فى 43 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 8 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 83 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 37 مرة.

انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

5- الاهلى يفتش عن الأرقام القياسية

ويسعى سامى قمصان لمواصلة الأرقام القياسية للأهلى بالحفاظ على سلسلة الانتصارات المتتالية ، ووصل الأهلي للفوز رقم 21 على التوالي في الدوري المصري، في سلسلة بدأها مارسيل كولر وأكملها سامي قمصان اليوم بقيادة الفريق للفوز على زد.

وبذلك عادل كولر وبمساهمة من قمصان أكبر سلسلة انتصارات متتالية في الدوري المصري عبر جميع المواسم، والمسجلة أيضا باسم الأهلي مع جوزيه بآخر 4 مباريات في 2003-2004 وأول 17 مباراة في 2004-2005، والتي يصل مجموعها إلى 21 انتصارا متتاليا.

وعزز كولر وقمصان سلسلة الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد في الدوري لتصبح 21 بعدما حطم رقم مانويل جوزيه بـ 17 مباراة في موسم 2004-05.

ويمتلك الأهلي فرصة تحطيم رقم قياسي جديد وهو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في موسم واحد ، ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد، والمسجل باسمه برصيد 89 نقطة في موسم 2019-2020.

الأهلي يملك حاليا 84 نقطة من 32 مباراة، ويحتاج للفوز آخر مباراتين ليصل للحد الأقصى لنقاطه وهو 90 نقطة.

كما يمتلك الأهلي فرصة رقم آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري المصري ، ويمتلك الأهلي السجل التهديفي الأكبر في موسم واحد بالدوري برصيد 75 هدفا في 2017-18.

وسجل لاعبو الأهلي حتى الآن 73 هدفا ويحتاج تسجيل ثنائية لمعادلة الرقم و3 أهداف أو أكثر لتحطيمه

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي ، وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها لقب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.