شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يواصل الاعتماد على الناشئين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري عن طريق مواصلة الانتصارات مستعيناً بعدد من اللاعبين الشباب، وهى السياسة المتبعة من قبل الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب لحسم مصيرهم، خاصة أن الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدورى بعدما توج الاهلى بطلا للموسم الثانى على التوالي.

وحصل عمر جابر وحمزة المثلوثي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر ماهر خماسي الزمالك على راحة من المباريات في ظل الإجهاد الذي يعاني منه الخماسي بسبب ضغط المباريات.

كما يغيب عن الزمالك الليلة امام طلائع الجيش كل من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

كما يغيب كل من أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الفريق بسبب الحادث الذى تعرض له فتوح وأدى لدهس شخص على طريق الساحل ولاقى حتفه.