شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل المعسكر المغلق بالإسكندرية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني، معسكره التدريبي المغلق اليوم بالإسكندرية، والمقام فى الفترة 10 وحتى 17 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.

واختار المدير الفني للكرة الشاطئية قائمة لاعبين تضم 21 لاعبا، فى حراسة المرمى كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، أحمد حمدي ويوسف مرتضي واللاعبين هم مصطفي سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، محمد عبدالنبي لوحا، أحمد الشحات، الحسيني طة، اسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد إيشا، كريم السيد، أحمد محمد اسماعيل، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد السيد صنارة، عبدالرحمن حميدو، أحمد سعيد بدر ومحمد حسن عربى.

ويواصل الجهاز الفني تجربة العديد من العناصر الجديدة التى تم ضمها من دورى المحترفين والدرجة الثانية والثالثة للوقوف على درجة تأقلمهم فى اللعبة.