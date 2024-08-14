بطولة إنكلترا: رئيس الرابطة "التأخير في قضية مانشستر سيتي يُسبّب حالة من عدم اليقين"

الرياص - اسماء السيد - لندن : خلقت القضايا القانونية لبطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي وغيره من فرق الدرجة الممتازة حالة "عدم يقينٍ وإحباط" قبل بداية الموسم الجديد، وفقاً لما اعترف به الرئيس التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز.

ومن المقرر أن تُصدر لجنة مستقلة حُكمها خلال الموسم بشأن 115 تهمةً ضد مانشستر سيتي بسبب انتهاكات مالية مزعومة.

وهناك أيضاً قضايا تتعلّق بناديي ليستر سيتي وإيفرتون مرتبطةً بانتهاكات مزعومة لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري يتعيّن حلّها.

وعندما سئل عما إذا كانت المشكلات المالية غير المحلولة ستلقي بظلالها على موسم 2024 2025، قال ماسترز لشبكة سكاي سبورتس "إن الأمر مهم، وأنا أتفهم أنه يخلق حالةً من عدم اليقين والإحباط، لكن لا يوجد بديل سعيد لفرض القواعد التي يتفق عليها الجميع قبل بداية كل موسم".

وأضاف "لقد نظروا في أعين بعضهم البعض وصافحوا بعضهم البعض وقالوا +سنلتزم بهذه القواعد+. لذلك يجب على رابطة الدوري الإنكليزي تطبيق القواعد".

وأكمل "مهما كانت الصعوبات أو الإحباطات التي يتسبب بها ذلك، فهي جزء من الحماية والحفاظ على مسابقة الدوري الإنكليزي، قيمها الأساسية وتنافسيتها. وهذا هو دوري حقّاً، وهذا ما أريد الاستمرار في القيام به".

وتُوّج مانشستر سيتي الذي يسعى إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الخامسة توالياً، وهو أمر غير مسبوق، بلقب الدوري مرتين منذ توجيه الاتهامات التي ينكرها بشدّة، إليه في شباط/فبراير من العام الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن جلسة الاستماع في قضية مانشستر سيتي قد تبدأ في أيلول/سبتمبر، لكن ماسترز رفض تحديد جدولٍ زمنيّ.

وتابع "أعتقد أنّ الأمر يحتاج إلى حلّ. إنه ليس في أيدينا، بل في أيدي لجنة مستقلة. إنهم مسؤولون عن توقيت وسير العملية، ويجب أن نتركهم يمضون قدماً فيها".

تتعلق انتهاكات سيتي المزعومة بقواعد تتطلب الإبلاغ عن معلومات مالية دقيقة وتقديم تفاصيل معلومات حول رواتب المدرب واللاعب ضمن العقود ذات الصلة.

كما يشيرون إلى مسؤولية النادي كعضو في الدوري الإنكليزي عليه الالتزام باللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولوائح الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري المحلي.

ويُزعم أن سيتي انتهك القواعد التي تتطلب منه التعاون والمساعدة في تحقيقات رابطة الدوري الإنكليزي في تلك الانتهاكات والتي قالت رابطة الدوري إنها بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وحسمت نقاط من رصيد إيفرتون ونوتنغهام فوريست بسبب انتهاكات قواعد الربحية والاستدامة في الموسم الماضي، وتظل هذه القواعد سارية المفعول في الموسم الجديد، مما يجبر الناديين على الحدّ من الخسارات المالية إلى 105 ملايين جنيه إسترليني (134 مليون دولار) كحدّ أقصى على مدى ثلاثة مواسم.

وأردف ماسترز قائلا "لا يمكنني التكهن حول ذلك (ما إذا كانت هناك اتهامات متعلقة بقواعد الربحية والاستدامة في فترة تقييم موسم 2023 2024)".