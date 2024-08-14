شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى فى مهمة إيقاف نزيف النقاط امام الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من بيراميدز وقبلها خسارة كأس رابطة الأندية المحترفة، مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الليلة.

ومن المقرر أن يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن زولا في مباراة الزمالك الليلة بعد انتهاء الإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر في لقاء سيراميكا الأخير بنهائى كأس الرابطة والذى خسره الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.