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بسيونى فى مهمة إيقاف نزيف النقاط امام الزمالك الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - لبنى عبد الله

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:00 ص

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى المباراة  المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة .

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من بيراميدز وقبلها خسارة كأس رابطة الأندية المحترفة، مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من لقاء الليلة.

ومن المقرر أن يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه عبد الرحمن زولا في مباراة الزمالك الليلة بعد انتهاء الإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر في لقاء سيراميكا الأخير بنهائى كأس الرابطة والذى خسره الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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