شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام إسبانيا فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يبدأ اليوم بطولة العالم مواليد 2006 حتى 25 أغسطس الجارى بالصين، ضمن المجموعة السابعة التى تضم رومانيا وإسبانيا وسويسرا.

أولى مباريات منتخب مصر ستكون أمام منتخب إسبانيا في الواحدة ظهرا اليوم .

ثاني مباريات منتخب مصر ستكون أمام منتخب سويسرا في تمام الساعة السابعة صباحا يوم 16 أغسطس.

ثالث مباريات منتخب مصر ستكون أمام منتخب رومانيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم 17 أغسطس .

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي ألمانيا وفوز إسبانيا على سلوفينيا.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024.