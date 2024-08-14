"المدرب شقيقه و225 ألف دولار".. القصة الكاملة لأزمة عمر عصر واتحاد تنس الطاولة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

نشبت حرب كلامية في الساعات الماضية، بين عمر عصر لاعب منتخب مصر وتنس الطاولة ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، انتهت بقرار من وزارة الشباب والرياضة، بإعداد تقرير تفصيلي عن الاتحاد وتخاذ القرارات اللازمة.

من أين بدأت الأزمة؟

وقبل التطرق إلى نص بيان وزارة الشباب والرياضة، نعود إلى نقطة البداية، في مداخلة هاتفية لعمر عصر في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، وذلك بعدما ودع أولمبياد باريس 2024، من ربع النهائي بعد الخسارة أمام بطل السويد ترولز مورجارد بنتيجة 4-1.

وقال عمر خلال هذه المداخلة: "الميدالية الأولمبية عمل جماعي وليس فردي، واجتمعنا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أنا ومنتخب مصر للرجال وأوضحنا له العائق أمام تحقيقنا للميدالية الأولمبية، الدولة تدعم الرياضيين بشكل غير مباشر عن طريق الاتحادات، وبشكل واضح اتحادنا هو الذي يقف أمامنا، من يناير 2024 إلى هذا اليوم، اتحادنا لم يصرف أي شئ على اللاعبين المؤهلين إلى الأولمبياد، قدمنا لوزارة الشباب والرياضة ملف كامل عن إجمالي المصروفات التي تحملها اللاعبين في آخر سنة مالية، آلاف الدولارات، وفي اليوم الثاني كان هناك ممثل من الوزارة في مقر الاتحاد المصري لتنس الطاولة، لمراجعة المستندات، وهذا الممثل تحدث معي هاتفيا وهو يراجع الملفات، وقال لي يوم 15 يونيو كنتم في معسكر في ألمانيا وتكلفة اليوم 225 دولار".

وأضاف: "قال لي هذا حدث أم لا، قلت له في هذا اليوم كنت في المنزل لأن المعسكر ألغي، ومن أين كتبت الفاتورة، ولم يتم توفير لنا بديلا للمعسكر الذي ألغي قبلها بيومين، الاتحاد في معزل عنا، يظهر فقط عندما نحصل على ميدالية سواء إفريقية أو غيرها، نطالب أن الذي يكون في الاتحاد يكون قادرا على الإدارة ويمكنه اختيار جهاز فني، أنا لا أعلم الخطة السنوية، رئيس الاتحاد يستعين بشقيقه مدير فني، عندما يحدث معنا مشكلة وأريد تصعيد الأمر يكون صعبا، وابن المدرب هو المسؤول عن المراسلات وأحيانا ينسى أن يرسل أسمائنا للمشاركة في البطولات".

تبادل التصريحات

وعقب هذه المداخلة الهاتفية، نشر عمر عصر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تصريحا لرئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة معتز عاشور عبر أحد المواقع، قال فيه: "عمر يعلق فشله علينا"، وعلق عصر على هذا التصريح وكتب: "تعليقا علي تصريحات السيد المحاسب عاشور في حواره الأخير، أود أن أوضح بعض النقاط الهامة ، أولا نحن جميعا فريق عمل واحد مكون من رئيس، إداري، مدرب، لاعب، فإذا كتب الله لنا النجاح ننجح جميعا وإذا فشلنا نفشل جميعا، لا توجد فردية في الرياضة فتحقيق ميدالية هو عمل جماعي و ليس عمل فردي.، لذلك فأنا ولأول مرة أتفق مع رئيس الاتحاد، نحن قد فشلنا في تحقيق ميدالية لبلدنا، و يجب أن نحاسب على ذلك، الآن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإجراء تحقيقات لتري إن كان يوجد من قصر في أداء وظيفته".

وأضاف: "ثانيا صرح رئيس الاتحاد أن شقيقه الكابتن عاشور كان موجدا بالفعل عندما تولى منصبه، السؤال هل كان الكابتن عاشور من ضمن البعثة المصرية في أولمبياد ريو ٢٠١٦؟ هل كان موجودا في بطولة العالم الصين ٢٠١٥؟ الإجابة لا، مجتمع تنس الطاولة يعلم جيدا أن الكابتن عاشور تولى ثانية إدارة المنتخب بعد مجيء السيد المحاسب عاشور رئيسا للاتحاد، وأن رئيس الاتحاد الأسبق الدكتور علاء مشرف كان يدعم منتخبنا بخبير صيني وكان أثره الفني كبير على جميع لاعبي المنتخب، لقد زاملت أكثر من جيل في منتخب مصر للرجال وعلى مدار السنين لم يكن لإدارة المنتخب الفنية الفضل في تطوير مستوي لاعب/لاعبة فنيا أو بدنيا والعبىء كله ملقي على عاتق الأندية المصرية في تطوير لاعبيها أول كحالتي لاعبين محترفين ومقيمين بالخارج، السؤال يكون ما هي مهمة الجهاز الفني؟"، ويمكن الاطلاع على رد عصر كاملا من هنا.

قرار من الوزارة

وبعدها أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا، قالت فيه: "بالإشارة إلى ما أثاره عمر عصر لاعب المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصري لتنس الطاولة والتي تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط في إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية".

وأضافت: "وفيما أشار عصر إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين، فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حاليا القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية".

وأوضح البيان: "وفيما يتعلق بالاتحاد المصري لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائى والذي يتضمن تقييما موضوعيا لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد، سيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأى العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة".

اقرأ أيضًا:

بشرى سارة للمصريين في أولمبياد لوس أنجلوس 2028