شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف زد فى مهمة الحفاظ على المركز الرابع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الخامسة والنصف مساء اليوم، يحل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفاً ثقيلاً على النادي المصري بقيادة علي ماهر، في مباراة لا تخلوا من المتعة والإثارة على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، في إطار رغبة الفريقين في تحسين مركزيهما بجدول ترتيب الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

بينما يحتل فريق زد المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 47 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء، وتعادل في 11 مواجهة وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو زد 45 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وكان النادي المصري قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية بالدوري بهدف نظيف أمام سموحة، بينما خسر زد أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويبحث النادي المصري عن استعادة الانتصارات في المسابقة المحلية، وحصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب ضيفه، وذلك للحفاظ على تواجده بالمركز الرابع في الدوري في ظل المنافسة المشتعلة مع مودرن سبورت، ومحاولة استعادة المركز الثالث الذي يهيمن على الزمالك حالياً برصيد 55 نقطة.

بينما على الجانب الآخر، يبحث فريق زد عن استعادة الانتصارات بالدوري أمام المصري للوصول إلى النقطة 50 في المركز الخامس بجدول الترتيب وتحسين مركزه بالدوري قبل نهاية الموسم.