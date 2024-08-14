شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى انتفاضة الطلائع الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 50 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 39 هدف.

وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من بيراميدز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة.