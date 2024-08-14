شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك باستمرار يورشيتش في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى بيراميدز باستمرار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الكروى الأول، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خاصة وإن المدرب كان على مقربة من تحقيق بطولة الدورى هذا الموسم، لولا نجاح الأهلى في حسم المواجهات المباشرة ليبعد بيراميدز عن المنافسة ويقتنص اللقب في الأمتار الأخيرة.

ويفضل مسئولي بيراميدز تحقيق الاستقرار بالفريق واستمرار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على رأس القيادة الفنية في الموسم الجديد، لاسيما وإن المدرب يتمتع بباع كبير من الخبرة التي جعلته يحقق سلسلة غير مسبوقة من الانتصارات المتتالية في مسابقة الدورى، قبل ان يتعرض للخسارة من الأهلى.

في الوقت ذاته، يعقد مسئولي بيراميدز جلسة مع المدير الفني لتحديد طلباته في الموسم الجديد، حيث وضع المدرب خطة لتدعيم صفوف بيراميدز وخاصة المراكز التي يراها تحتاج لتدعيمات وفى مقدمتها مركز حراسة المرمى الذى طلب المدرب تدعيمه بحارس مميز بجانب أحمد الشناوى وشريف إكرامى.