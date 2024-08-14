شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تدعو الأندية للاجتماع لحسم مصير شكل الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

دعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ممثلي الدوري المصري الثمانية عشر في الموسم المقبل، للاجتماع في الأيام المقبلة، لمناقشة مصير شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذي تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويسود اتجاه قوي إلى انطلاق الموسم المقبل بمشاركة 18 ناديا ولكن من دور واحد، بحيث يخوض كل الفرق 17 جولة، وبعد انتهاء منافسات هذا الدور سيتم تقسيم الجدول إلى جزئين.

وحسب هذا التصور الجديد لشكل الدوري المصرى، فإن الجزء الأول يتكون من الـ 10 أندية أصحاب المراكز العشرة الأولى بالدوري بحيث يصعد كل فريق بنقاطه ويلعبون دوري من دور واحد أيضا على أن يخوضوا خلاله 9 جولات فقط لتحديد بطل الدوري وأصحاب المراكز التي ستشارك في البطولات القارية، بينما يتكون الجزء الثاني من باقي الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأخيرة بالدوري بحيث يهبط منها 3 فرق.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024، في 18 أغسطس الجاري وذلك ووفقًا لتصريحات مسؤولي رابطة الأندية، وجدول المسابقة المعلن خلال الأيام الماضية، على أن ينطلق الموسم الجديد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.