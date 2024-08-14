شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة الأرقام القياسية أمام إنبى بالدوري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء اختباراً قوياً حينما يواجه نظيره انبى على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ، في الظهور الثانى للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 73 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.

فاز الاهلى على زد اف سى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر انبى برباعية مقابل هدفين من الزمالك في أخر ظهور بالمسابقة.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية، كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري بدأها بالفوز على زد إف سي بهدفين مقابل هدف ثم سيواجه انبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

ويغيب عن الأهلى فى لقاءات الدوري الاخيرة محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للراحة وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وكريم فؤاد للإصابة.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي ، وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها لقب بطولة الدوري المصري قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.