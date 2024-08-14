شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في نزهة أخيرة بالدوري أمام الداخلية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف ستاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً، مباراة بيراميدز والداخلية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة دوري NILE، وذلك بعدما حسم الفريقان مصيرهما في جدول الترتيب، حيث سيطر بيراميدز على المركز الثاني، فيما تأكد هبوط الداخلية بشكل رسمي إلى دوري المحترفين.

وتعتبر مباراة اليوم بمثابة نزهة لفريق بيراميدز بالدوري، خاصة وأنها الأخيرة للسماوي في هذا الموسم، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بيراميدز بثنائية نظيفة.

يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 23 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو بيراميدز 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 19 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

ويبحث فريق بيراميدز عن مواصلة الانتصارات أمام الداخلية للمباراة الثالثة على التوالي، لإنهاء الدوري بشكل مميز، بينما يبحث فريق الداخلية عن الظهور بأفضل صورة في مباراته قبل الأخيرة بدوري الأضواء والشهرة قبل المشاركة في دوري المحترفين.