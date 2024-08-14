شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أكبر رالى للسيارات الكهربائية للجامعات فى الشرق الأوسط بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط في "مهرجان العلمين الجديدة" اليوم الأربعاء وغدًا الخميس (14 و15 أغسطس)، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ولجان تحكيم دولية أجنبية، بمنطقة U أرينا العلمين وسط 10 آلاف طالب.

وتعد رالى السيارات الكهربائية مصر (EVER) هي أول مسابقة من نوعها في مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية. وأول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفنى والمادي للفرق المشاركة بالمسابقة بجانب إدارة وإقامة الحدث الختامي للمسابقة، تستهدف مسابقة رالى السيارات الكهربائية طلاب كليات هندسة بالجامعات المصرية المختلفة ويعتبر الهدف الرئيسي للمبادرة خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وحشد واعداد كوادر من المهندسين المصريين في مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية ووضع مصر - على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسى تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر والدخول في شراكات بالإضافة إلى تأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم وامتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة، إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين في جو حماسي ممتع.

تأتي المبادرة ضمن تنفيذ اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرؤية مصر للتنمية الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا 2030 لدعم انتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلى.

وتقام مبادرة رالي السيارات الكهربائية بدعم من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإدارة فريق من كلية هندسة جامعة عين شمس ومركز الابتكار والتدريب وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري.

تم الإعلان عن المبادرة بتاريخ 2017/7 وتم تنفيذ اول رالي للسيارات الكهربائية في أكتوبر 2018 وبناء على نجاح التجربة وما حققته من نتائج تم استكمالها ليقام ثاني رالي للسيارات الكهربائية في نوفمبر 2019 والنسخة الثالثة من الرالي في ديسمبر 2020 والنسخة الرابعة في ابريل 2022.