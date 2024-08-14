شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطلب تقريرا طبيا عن المصابين قبل المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، تجهيز تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين الدوليين المصابين، قبل إعلان قائمة المنتخب نهاية الشهر الجاري استعدادا لمباراتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا، أمام كاب فيردي وبوتسوانا.

وتعرض عدد من اللاعبين المؤثرين في قائمة المنتخب للإصابة فى الفترة الأخيرة وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو الذى أصيب في معسكر المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس، وكذلك كريم فؤاد الذى تعرض لقطع بالرباط الصليبي في مباراة الأهلي بالدوري، وأسامة جلال المصاب في صفوف بيراميدز.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المستدعين لمعسكر المنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لمواجهة مهمة في تصفيات أمم أفريقيا.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلا من: "كاب فيردي، وموريتانيا وبتسوانا"