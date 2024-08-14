شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والطلائع في الدوري قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

أرقام الزمالك والطلائع في الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق طلائع الجيش بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

وفاز الزمالك على زد اف سى بهدف دون رد بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الطلائع من بيراميدز بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة.