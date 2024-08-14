شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى.. كهربا يقود الهجوم ومخلوف حارسا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره إنبى على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة دورى nile.

ويخوض الأهلى ثانى مبارياته بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام إنبى

ومن المتوقع أن يدخل سامى قمصان مباراة إنبى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: أحمد عابدين، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، ومحمود كهربا

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 84 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 27 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 73 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.

فاز الأهلى على زد اف سى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر انبى برباعية مقابل هدفين من الزمالك في أخر ظهور بالمسابقة.